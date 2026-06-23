«Большое подспорье»: глава МВД высказался о доносах казахстанцев

«То, что касается отобрания детей из семьи, то это — крайняя мера. Она применяется после твёрдого убеждения о недопустимом отношении. Примеров из практики нашей работы много, когда “преступное” отношение родителей не оставляет выбора. В этом году в Шымкенте женщину приговорили к пяти годам лишения свободы. Она прижигала утюгом лицо своим детям. К сожалению, не всегда родственники сообщают о таких фактах. И чужие люди порой проявляют большую сознательность», — пояснил Саденов.