«Большое подспорье»: глава МВД высказался о доносах казахстанцев

Отмечено поощрение граждан, сообщающих о нарушениях закона
В ходе обсуждения новой нормы, закрепляющей поощрение граждан за сообщения о нарушениях закона, министр внутренних дел Казахстана, генерал-полковник полиции Ерлан Саденов, подчеркнул важность тщательной проверки каждого сообщения.
«Каждое сообщение тщательно проверяется. Недостаточно одной информации, чтобы решить судьбу человека. Кроме того, ответственность за лжедоносы никто не отменял. При наличии лишь достоверных фактов будут применяться меры наказания. Вместе с тем мы должны понимать, что помощь неравнодушных граждан, которые сообщают о любых сигналах, — большое подспорье», — отметил Саденов.
Также министр ответил на вопрос о применении крайних мер, таких как лишение родительских прав, в случае поступления сигналов от соседей.
«То, что касается отобрания детей из семьи, то это — крайняя мера. Она применяется после твёрдого убеждения о недопустимом отношении. Примеров из практики нашей работы много, когда “преступное” отношение родителей не оставляет выбора. В этом году в Шымкенте женщину приговорили к пяти годам лишения свободы. Она прижигала утюгом лицо своим детям. К сожалению, не всегда родственники сообщают о таких фактах. И чужие люди порой проявляют большую сознательность», — пояснил Саденов.
Он также рассказал о случае в области Жетісу, когда неравнодушные граждане засняли видео избитой девочки и передали информацию, что привело к выявлению виновного.
Кроме того, Саденов подчеркнул, что законом внедрён институт предостережения, направленный на предотвращение преступлений и правонарушений.
«У нас нет цели наказать человека или запугать. Главное — предостеречь, не допустить беды, материальных потерь казахстанцев и других последствий, которые как-то могут отразиться на благополучии населения. Сегодня уже свыше 7 тысяч вынесено предостережений в отношении потенциальных нарушителей, которые своими поступками могут способствовать преступлениям или правонарушениям. Да, законом это не запрещено. Но такие поступки могут породить уже серьёзные последствия», — заявил глава ведомства.
В заключение, Саденов также высказался о нарушителях ПДД, административной амнистии и штрафах в Казахстане.