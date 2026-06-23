Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор выявил фальсификацию творога в Мясниковском районе

В Мясниковском районе зафиксировали нарушение при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Мясниковском районе зафиксировали нарушение при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Анализ данных показал, что уполномоченное лицо оформило производственный сертификат на молочную продукцию с нарушением молочно-жирового баланса. При изготовлении творога из смеси количество жира в сырье составило 0,75 кг, тогда как в готовой продукции — 5,4 кг. Отмечается, что такое соотношение физически невозможно.

Производственный сертификат аннулирован. Хозяйствующему субъекту объявили предостережение. Материалы проверки направили в управление ветеринарии области и природоохранную прокуратуру.