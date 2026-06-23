Россельхознадзор выявил фальсификацию творога в Мясниковском районе

Анализ данных показал, что уполномоченное лицо оформило производственный сертификат на молочную продукцию с нарушением молочно-жирового баланса. При изготовлении творога из смеси количество жира в сырье составило 0,75 кг, тогда как в готовой продукции — 5,4 кг. Отмечается, что такое соотношение физически невозможно.