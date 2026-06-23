Эксперты бьют тревогу из-за нейросетей: глобальные угрозы предрекают уже в ближайшее время

Заявление прозвучало на фоне недавнего запрета администрации США на использование передовой модели Fable от компании Anthropic иностранными гражданами. В альянсе «Пять глаз» пояснили, что ИИ, хотя и поможет в будущем укреплять защиту, уже сейчас многократно ускоряет рост сложности киберугроз. По их прогнозам, новые модели превзойдут все ожидания и кардинально изменят баланс сил в киберпространстве в считанные месяцы, а не годы.