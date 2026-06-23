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Домохозяйка из Нижнего Новгорода выиграла 1 млн рублей в лотерею

Ранее она стала обладательницей выигрыша в размере 5 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Домохозяйка Юлия из Нижнего Новгорода второй раз за год стала лотерейным миллионером. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Зимой нижегородка стала обладательницей 5 млн рублей. На эту сумму семья Юлии приобрела земельный участок для строительства дома.

Второй счастливый билет женщина купила в приложении на последние 40 рублей, которые остались после других лотерей. Нижегородка признается, что еще одной победы не ждала. При этом ранее ей удавалось выигрывать три раза по 100 тысяч рублей и неоднократно по 10 тысяч рублей. Еще один миллион также вложат в новое загородное жилье.

Ранее мы писали, что нижегородский предприниматель выиграл 5 млн рублей в онлайн-лотерею.