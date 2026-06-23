Уникальную книгу 1881 года готовят к реставрации в Хабаровске

В Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых показали редчайший книжный артефакт — издание «Нагорная проповедь» 1881 года, напечатанное рельефно-линейным шрифтом английского тифлопедагога Уильяма Муна. Это один из трёх экземпляров в России, которые сохранились до наших дней. Остальные два — в Санкт-Петербурге и Томске, сообщает hab.aif.ru.
Книга, созданная в 19-м веке специально для поздноослепших людей, сегодня находится в критическом состоянии. Но уже известно: её будут реставрировать. И это лишь первый шаг большого проекта «Свет лунного шрифта».
Одним из первых, кто смог прикоснуться к страницам этой книги, стал Алексей Махровский — слабовидящий читатель библиотеки. Для него это стало уникальным опытом: возможность прочитать текст, напечатанный почти полтора века назад шрифтом, который сегодня почти не используется в России.
В отличие от шрифта Брайля, система Муна удобнее для тех, кто потерял зрение в зрелом возрасте и уже знал форму букв. Однако в мире им пользуется всего около 400 человек, преимущественно в Англии. За её пределами литература на шрифте Муна практически недоступна. Российских изданий — единицы, и каждый из трёх сохранившихся экземпляров является не просто книгой, а уникальным историческим свидетельством. Именно поэтому такие издания, как «Нагорная проповедь», были настоящим спасением для поздноослепших людей 19-го века.
Книга ветхая. Её почти не показывают читателям — особенно детям и молодёжи. Но именно они — главная аудитория нового проекта.
«Мы планируем провести полную реставрацию этого экземпляра. После этого книга станет центральным экспонатом передвижной тактильной выставки “Свет Нагорной проповеди”. Мы хотим, чтобы с ней познакомились не только незрячие и слабовидящие дети, но и их зрячие сверстники», — рассказал заместитель директора библиотеки Владимир Симонович.
Проект включает реставрацию книги, выпуск методического пособия тиражом 80 экземпляров для спецбиблиотек по всей России и организацию передвижной тактильной выставки.
Сотрудник библиотеки Сергей Арацкий, который помогал готовить издание к показу, заметил важную деталь:
«К нам люди приходят не только за книгами. Многие приходят, чтобы просто пообщаться друг с другом. Для человека с нарушением зрения библиотека — это не хранилище, а место встречи, где ты не один».
Действительно, специализированная библиотека для слепых в Хабаровске давно вышла за рамки традиционного книгохранилища. Здесь также организовывают встречи и мероприятия. А теперь здесь будут создавать тактильную выставку, где каждый ребёнок — с инвалидностью по зрению или без неё — сможет прикоснуться к странице 1881 года и прочитать слово, написанное рельефом почти полтора века назад.
Проект «Свет лунного шрифта» — это не просто реставрация. Это попытка вернуть уникальную книгу в культурный оборот и сделать её доступной для нового поколения. В том числе, для тех, кто видит мир кончиками пальцев. В мире, где шрифт Муна используют всего несколько сотен человек, каждый сохранённый экземпляр на русском языке — это не просто книга, а часть уходящей истории, которую теперь пытаются сохранить для будущих читателей.