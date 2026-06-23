Уникальную книгу 1881 года готовят к реставрации в Хабаровске

В отличие от шрифта Брайля, система Муна удобнее для тех, кто потерял зрение в зрелом возрасте и уже знал форму букв. Однако в мире им пользуется всего около 400 человек, преимущественно в Англии. За её пределами литература на шрифте Муна практически недоступна. Российских изданий — единицы, и каждый из трёх сохранившихся экземпляров является не просто книгой, а уникальным историческим свидетельством. Именно поэтому такие издания, как «Нагорная проповедь», были настоящим спасением для поздноослепших людей 19-го века.