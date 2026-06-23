Красноярское кафе оштрафовали за просроченные приправы и нарушения на кухне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске кафе «За Сибирь» на улице Тамбовской оштрафовали на 30 тысяч рублей после проверки Роспотребнадзора.
Специалисты нашли в производственном помещении просроченные приправы. Барбарис и душистый молотый перец оказались с истекшим сроком годности более чем на год, молотый чеснок — более чем на четыре месяца. Всю просроченную продукцию изъяли из оборота.
Нарушения выявили и в организации работы кухни. На луке, картофеле и растительном масле не было маркировочных ярлыков, холодильник для молочной продукции работал без термометра. Производственные столы для сырой и готовой продукции не были промаркированы.
Кроме того, разделочные доски для сырых овощей и зелени хранились вместе с досками для сырого мяса и рыбы.
По итогам проверки ООО «Сибирь» привлекли к административной ответственности. Организации выдали предписание об устранении нарушений, его исполнение контролирует надзорное ведомство. Постановление вступило в законную силу, штраф уже оплачен.