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Красноярское кафе оштрафовали за просроченные приправы и нарушения на кухне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске кафе «За Сибирь» на улице Тамбовской оштрафовали на 30 тысяч рублей после проверки Роспотребнадзора.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске кафе «За Сибирь» на улице Тамбовской оштрафовали на 30 тысяч рублей после проверки Роспотребнадзора.

Специалисты нашли в производственном помещении просроченные приправы. Барбарис и душистый молотый перец оказались с истекшим сроком годности более чем на год, молотый чеснок — более чем на четыре месяца. Всю просроченную продукцию изъяли из оборота.

Нарушения выявили и в организации работы кухни. На луке, картофеле и растительном масле не было маркировочных ярлыков, холодильник для молочной продукции работал без термометра. Производственные столы для сырой и готовой продукции не были промаркированы.

Кроме того, разделочные доски для сырых овощей и зелени хранились вместе с досками для сырого мяса и рыбы.

По итогам проверки ООО «Сибирь» привлекли к административной ответственности. Организации выдали предписание об устранении нарушений, его исполнение контролирует надзорное ведомство. Постановление вступило в законную силу, штраф уже оплачен.

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