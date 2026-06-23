О проведении испытаний тепловых сетей с 30 июня по 20 июля

В соответствии с утвержденным графиком подготовки теплофикационного оборудования ООО «Ростовские тепловые сети», ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и АО «Теплокоммунэнерго» к отопительному сезону 2026−2027 годов в период с 30 июня по 20 июля 2026 года будет проводиться комплекс мероприятий, включающий в себя гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Центральной котельной и с 21 июня по 6 июля остановка котельных № 3 и № 4 на ремонтные работы.