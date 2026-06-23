О проведении испытаний тепловых сетей с 30 июня по 20 июля

В соответствии с утвержденным графиком подготовки теплофикационного оборудования ООО «Ростовские тепловые сети», ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и АО «Теплокоммунэнерго» к отопительному сезону 2026−2027 годов в период с 30 июня по 20 июля 2026 года будет проводиться комплекс мероприятий, включающий в себя гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Центральной котельной и с 21 июня по 6 июля остановка котельных № 3 и № 4 на ремонтные работы.
В связи с этим горячее водоснабжение будет отсутствовать в центре города, в пределах улиц: Береговой, Листопадовой, проспекта Сиверса, Пушкинской, проспекта Соколова, Текучева, проспекта Театрального, проспекта Шолохова, 22‑й и 23‑й Линий.
Горячее водоснабжение будет осуществляться со сниженными параметрами:
в Северном жилом массиве, в пределах улиц: Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Каракумской, проспекта Королева, проспекта Космонавтов, Волкова;
в микрорайоне Темерник, в пределах улиц: Лелюшенко, Миронова, Думенко;
в районе проспекта Ленина, в пределах улиц: Нансена, переулка Ахтарского, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, проспекта Ленина, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина. Нариманова, проспекта Нагибина, Новаторов, Врубовой, переулка Актюбинского.
Включение горячего водоснабжения потребителей будет осуществляться, начиная с 7 июля, без дополнительного оповещения. В случае выявления дефектов в ходе опрессовки подключение горячей воды по отдельным улицам начнется по мере устранения повреждений на участках теплосетей.
Параметры горячего водоснабжения в Северном жилом массиве, в микрорайоне Темерник и в районе проспекта Ленина будут восстановлены с 7 июля 2026 года в полном объеме.
Администрация ООО «Ростовские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства и убедительно просит ростовчан, в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия, не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными, и немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234−89−44, (863) 287−01−90, или круглосуточной горячей линии: (961) 441−22−11, (863) 210−47−32, (863) 210−47−33.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.