Какие парки и скверы благоустроят в 2027 году в Волгограде, Волжском и Камышине

Во всероссийском голосовании за парки и скверы, которые дождутся благоустройства в 2027 году, сделали свой выбор 199,2 тысячи жителей Волгоградской области. Им представили 52 проекта в 18 муниципалитетах региона. В итоге преобразятся 24 территории. Где в следующем начнется обновление по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном комитете ЖКХ.