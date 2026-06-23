Почти тысяча выпускников сдали ЕГЭ в резервный день в Нижегородской области

В Нижегородской области начались резервные дни Единого государственного экзамена. В первый день на 16 пунктах проведения ЕГЭ по всему региону экзамены написали 999 выпускников. Все испытания прошли в штатном режиме, без нарушений и удалений участников. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.