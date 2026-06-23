Эксперт Шихов: торнадо в Кушве был самым сильным на Урале с 2003 года

По характеру разрушений в отдельных точках он соответствует третьей категории (F3) по шкале Фудзиты — это сильный торнадо. Такие смерчи случаются раз в несколько лет в Свердловской области и соседних регионах, но уникальность нынешнего — в том, что он прошёл через город, нанёс большой ущерб и попал на видео множества очевидцев.