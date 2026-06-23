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Эксперт Шихов: торнадо в Кушве был самым сильным на Урале с 2003 года

Повреждено 99 частных жилых домов, 25 автомобилей и 15 ЛЭП.

Торнадо в Свердловской области, прошедший через город Кушва и зафиксированный ранее вблизи посёлка Малая Лая, стал одним из самых мощных на Урале в последние десятилетия, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов.

По характеру разрушений в отдельных точках он соответствует третьей категории (F3) по шкале Фудзиты — это сильный торнадо. Такие смерчи случаются раз в несколько лет в Свердловской области и соседних регионах, но уникальность нынешнего — в том, что он прошёл через город, нанёс большой ущерб и попал на видео множества очевидцев.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за медпомощью обратилось 16 человек. Повреждено 99 частных жилых домов, 25 автомобилей и 15 ЛЭП. За последние десятилетия на Урале зафиксировано несколько значительных смерчей. Самый мощный в XXI веке — 18 июня 2017 года в Курганской области (категория F4), полностью уничтоживший несколько домов.

В Пермском крае наиболее сильные вспышки отмечены в 2009 году (более 30 смерчей, некоторые могли достигать F3), в 2018 году (8 смерчей в Чердынском и Красновишерском районах) и в 2025 году (три смерча в Суксунском районе, но интенсивность не превышала F1).Большинство смерчей проходят по малонаселённым районам, нанося ущерб в основном лесам. Прохождение через населённый пункт — явление редкое.

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