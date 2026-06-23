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Женщина погибла, трое детей пострадали в ДТП на трассе под Красноярском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии на федеральной трассе Р-257, где утром 23 июня погибла 42-летняя женщина-водитель и пострадали трое детей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии на федеральной трассе Р-257, где утром 23 июня погибла 42-летняя женщина-водитель и пострадали трое детей.

По предварительным данным, на 104-м километре автодороги автомобиль «Ниссан» съехал с проезжей части в кювет. Водитель скончалась на месте. Дети, находившиеся в машине, получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Причины и все детали происшествия уточняются.

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