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В Оренбургской области из-за дождей подтоплено более 180 домов

Из-за ливней и подъема уровней воды в реках Оренбургской области подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. Из зоны подтопления эвакуированы 93 человека, в том числе 12 детей, сообщило региональное МЧС.

Из-за ливней и подъема уровней воды в реках Оренбургской области подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. Из зоны подтопления эвакуированы 93 человека, в том числе 12 детей, сообщило региональное МЧС.

Подтопления зафиксированы в городе Бугуруслане, а также в Асекеевском, Бугурусланском, Матвеевском и Октябрьском районах. В Бугуруслане остается подтоплено 144 жилых дома и 281 приусадебный участок. Эвакуированные жители находятся у родственников и в пунктах временного размещения.

За сутки от воды освободилось 14 жилых домов в трех населенных пунктах. К устранению последствий затоплений привлечены 66 человек и 33 единицы техники.

Спасатели начали эвакуацию жителей из затопленных домов в Оренбуржье 22 июня. В МЧС предупреждали, что с 22 по 25 июня возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, а также понижение участков местности за счет склонового стока. Из-за осадков и прохождения дождевых вод в области вводят ограничения на дорогах.

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