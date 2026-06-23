В четырех районах Петербурга введут ограничения для транспорта с 24 июня

В четырех районах Петербурга введут ограничения на движения транспорта с 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Невском районе с ночи 24 по ночь 26 июня будет перекрыто сквозное движение по проспекту Елизарова от улицы Бабушкина до улицы Пинегина из-за ремонтных работ на инженерных сетях. Для объезда можно воспользоваться улицами Бабушкина, Ольги Берггольц, Ткачей, Пинегина и Большим Смоленским проспектом.