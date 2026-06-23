5 млн рублей выделят на текущий ремонт ворот шлюза на Городецком гидроузле

В рамках проекта подрядчику нужно смонтировать и затем демонтировать деревянные и инвентарные леса (общая площадь — 140 м²), выполнить пескоструйную обработку поверхностей на площади 2 374 м², провести обеспыливание и обезжиривание той же зоны, после чего нанести на конструкции толстослойную серую эпоксидную двухупаковочную эмаль ИЗОЛЭП‑гидро. Дополнительно предусмотрена экспертиза сметной документации.