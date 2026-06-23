5 млн рублей выделят на текущий ремонт ворот шлюза на Городецком гидроузле

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» запустило закупочную процедуру для проведения текущего ремонта оборудования на объектах Городецкого района гидротехнических сооружений и судоходства. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.
Стоимость контракта, заявленная как начальная (максимальная), достигает 5 миллионов рублей. Исполнителю предстоит уложиться в сроки: основные работы требуется закончить до 31 августа 2026 года, а весь контракт — закрыть до 17 сентября.
Локация работ — судоходные шлюзы в Городце Нижегородской области. Ключевая задача — обеспечить антикоррозионную защиту металлоконструкций верхних рабочих ворот нижнего гидроузла.
В рамках проекта подрядчику нужно смонтировать и затем демонтировать деревянные и инвентарные леса (общая площадь — 140 м²), выполнить пескоструйную обработку поверхностей на площади 2 374 м², провести обеспыливание и обезжиривание той же зоны, после чего нанести на конструкции толстослойную серую эпоксидную двухупаковочную эмаль ИЗОЛЭП‑гидро. Дополнительно предусмотрена экспертиза сметной документации.
Ранее 13,6 млрд рублей выделили на ремонт трассы Р-158 в Нижегородской области.