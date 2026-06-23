В Красноярске девушку осудили за передачу банковских карт мошенникам

В Красноярске 18-летнюю девушку признали виновной в неправомерном обороте средств платежей. Она передала незнакомцу свои банковские карты и доступ к онлайн-банкам, но обещанных денег так и не получила. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Летом 2025 года красноярка искала подработку и познакомилась в ночном клубе с молодым человеком. Он предложил ей оформить на свое имя несколько банковских карт и передать их ему. За каждую карту девушке обещали деньги, всего до 25 тыс. рублей. Знакомый утверждал, что занимается выводом криптовалюты и ничего противозаконного в этом нет. В августе девушка оформила карты в двух банках, получила доступ к онлайн-приложениям и передала ему не только карты, но и логины с паролями от личных кабинетов.
При оформлении документов сотрудники банков предупреждали ее, что передавать карты и доступ к счетам третьим лицам запрещено. Несмотря на это, красноярка согласилась на предложение. Деньги она не получила. Знакомый сначала говорил, что карты еще не «отработали», затем стал реже отвечать, удалил переписку и заблокировал девушку в мессенджерах. Также она лишилась доступа к учетной записи на Госуслугах, который тоже передала ему.
Суд признал девушку виновной по статье о неправомерном обороте средств платежей. С учетом позиции государственного обвинителя ей назначили 80 часов обязательных работ.