В Красноярске девушку осудили за передачу банковских карт мошенникам

Летом 2025 года красноярка искала подработку и познакомилась в ночном клубе с молодым человеком. Он предложил ей оформить на свое имя несколько банковских карт и передать их ему. За каждую карту девушке обещали деньги, всего до 25 тыс. рублей. Знакомый утверждал, что занимается выводом криптовалюты и ничего противозаконного в этом нет. В августе девушка оформила карты в двух банках, получила доступ к онлайн-приложениям и передала ему не только карты, но и логины с паролями от личных кабинетов.