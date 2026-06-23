В Татарстане выбрали общественные пространства для благоустройства в 2027 году

Наибольшую поддержку в Казани получил сквер на улице Татарстан с установкой скульптуры Сары Садыковой — за проект проголосовали 49,5 тыс. человек. Ему уступили сквер на улице Васильченко (21 тыс. голосов) и Ноксинский лес (8,9 тыс.).
В Набережных Челнах победителем стало продолжение благоустройства набережной имени Фикрята Табеева. Проект набрал 40,2 тыс. голосов. Ему уступили территория Боровецкого родника (5,5 тыс. голосов) и сквер в 64-м комплексе (3,8 тыс.).
Всего на голосование были вынесены 178 общественных пространств. Победителей определили во всех 45 муниципалитетах республики.