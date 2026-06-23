Дети сироты в Хабаровском крае получают жилищные сертификаты

Условия получения выплаты включают включение в список нуждающихся в жилье детей сирот, возраст старше 23 лет, отсутствие судимости за умышленное преступление, налоговых задолженностей, психических и наркологических заболеваний. Официальный доход заявителя должен составлять не менее 23 106 ₽ в месяц на каждого члена семьи; учитывается доход за год до обращения, распределённый на всех членов семьи, — уточнила заместитель министра социальной защиты края Дарина Лебедева.