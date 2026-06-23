Москвичам расскажут о государственных мерах защиты от кибермошенников

«Мы приглашаем на площадку всех желающих, чтобы каждый участник получил не абстрактные советы, а практические знания. Причем акцент делается на тех инструментах, которые уже запущены и эффективно работают. Речь идет о превентивных мерах: самозапретах на выдачу кредитов, совершении сделок с недвижимостью и оформлении сим-карт, а также прочих доступных механизмах. Параллельно мы рассматриваем и новые правовые инструменты, которые в целом призваны бороться с последствиями действий мошенников и системно защищать права пострадавших граждан», — отметила руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.