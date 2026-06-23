Москвичам расскажут о государственных мерах защиты от кибермошенников

Семинар проекта «Перезвони сам», посвященный государственным мерам защиты от кибермошенников, состоится 30 июня в Москве. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Экспертами выступят представители столичного департамента информационных технологий, Московской городской думы и Центрального банка РФ. Участники семинара узнают, как вернуть деньги при мошеннических списаниях, и разберутся в обязанностях банков и уполномоченных органов в таких ситуациях. Также спикеры наметят ключевые векторы развития защитных систем, призванные минимизировать риски несанкционированного доступа к личным кабинетам граждан и повысить общую надежность инструментов финансового контроля.
«Мы приглашаем на площадку всех желающих, чтобы каждый участник получил не абстрактные советы, а практические знания. Причем акцент делается на тех инструментах, которые уже запущены и эффективно работают. Речь идет о превентивных мерах: самозапретах на выдачу кредитов, совершении сделок с недвижимостью и оформлении сим-карт, а также прочих доступных механизмах. Параллельно мы рассматриваем и новые правовые инструменты, которые в целом призваны бороться с последствиями действий мошенников и системно защищать права пострадавших граждан», — отметила руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.