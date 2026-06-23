Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове организовали антитеррористическую тренировку

Возможно скопление полиции: антитеррористическую тренировку проводят в Ростове 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июня, в Ростове-на-Дону организовали антитеррористическую тренировку. Об этом сообщили городские власти.

Во время практических мероприятий на улицах могут собираться правоохранители. В некоторых местах будет отмечаться «сосредоточение значительного количества стражей порядка», предупредили в администрации Ростова.

Власти подчеркнули: все проводимые мероприятия носят исключительно учебный характер. Жителей и гостей донской столицы просят сохранять спокойствие.

Добавим, рано утром 23 июня в соцсетях сообщили о большом количестве полиции и других экстренных служб около ТЦ «Рио». По всей видимости, ситуация была связана с антитеррористической тренировкой.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.