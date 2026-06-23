В Хабаровском крае прокуратура нашла ошибки при тушении лесных пожаров

В Верхнебуреинском и Амурском районах Хабаровского края природоохранная прокуратура выявила нарушения при организации тушения лесных пожаров, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка была проведена в ходе мониторинга лесопожарной обстановки. На момент проверки на территории двух районов более суток действовали пять лесных пожаров общей площадью 633 гектара.
По данным ведомства, было установлено неравномерное распределение сил и средств между очагами возгораний. В прокуратуре считают, что выбранная тактика тушения была недостаточно эффективной и могла привести к дальнейшему увеличению площади пожаров.
По итогам проверки представления внесены в министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, а также в КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов».
После вмешательства надзорного ведомства группировку сил и средств увеличили. Как отметили в прокуратуре, это способствовало полной ликвидации всех пяти лесных пожаров к 21 июня 2026 года.