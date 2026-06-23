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Более 105 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг

Своевременная диагностика — это основа эффективной борьбы с раком.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 105 тыс. жителей Московской области с начала года прошли онкоскрининг на рак нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Такие обследования доступны в том числе по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

В ходе обследования пациенты проходят количественный анализ кала на скрытую кровь. Это высокоточный метод, позволяющий заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии. Онкоскрининг могут пройти все жители старше 45 лет в ходе диспансеризации и профосмотров.

«Своевременная диагностика — это основа эффективной борьбы с онкологией. Заболевания, выявленные на ранней стадии, поддаются лечению гораздо эффективнее, позволяют избежать тяжелых последствий и сохранить качество жизни пациента», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.