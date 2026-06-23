Лыжник Крюков назвал предательством участие в Олимпиаде под нейтральным флагом

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил, что вновь отказался бы от поездки на Олимпиаду под нейтральным флагом, если бы его пригласили, так как считает это «предательством».
Крюков завоевал золото на Олимпийских играх — 2010 в Канаде в личном спринте. Восемь лет спустя, в 2018 году, он отказался выступать на ОИ в Южной Корее под нейтральным флагом, назвав подобные выступления унижением.
В беседе с журналистами спортсмен добавил, что он перестал смотреть Олимпиаду после того, как россиянам запретили выступать под своим флагом. По его словам, у него пропал интерес. Он также считает, что молодые профессионалы теряют мечту стать олимпийскими чемпионами из-за подобных ограничений.
— За восемь лет моя позиция не изменилась: если бы меня сейчас пригласили на Олимпиаду без флага и гимна, я бы снова отказался ехать. Для меня это предательство: ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна, — цитирует Крюкова РИА Новости.
30 мая дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске российских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2026/27, о чем сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Кроме того, 19 мая стало известно о том, что Международная федерация ассоциаций муайтай вернула спортсменам из РФ право выступать на турнирах с флагом и гимном страны.