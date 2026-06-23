Водонаева жестко ответила хейтерам после публикации видео с девушкой на самокате

Блогер и телеведущая Алена Водонаева отреагировала на волну критики после публикации видео с девушкой на самокате. Поводом для споров стал ролик, который некоторые пользователи сочли насмешкой над людьми с лишним весом.
После публикации в соцсетях появились призывы к «отмене» Водонаевой. В ответ телеведущая заявила, что не считает свой поступок оскорбительным, и назвала свою позицию пропагандой здорового образа жизни.
По словам блогера, на опубликованных кадрах невозможно идентифицировать человека, поскольку лицо девушки не показано. Она также отвергла обвинения в нарушении личных границ и подчеркнула, что имеет право публиковать подобные видео.
— У всех свои методы пропаганды. У меня — всегда агрессивные и жесткие. И к себе, и к другим. Здесь третьего не дано: ты либо следишь за здоровьем и несешь ответственность за свою жизнь и внешний вид, либо нет, — заявила Водонаева в своем Telegram-канале.
17 марта Алена Водонаева заявила, что чрезмерная худоба идет голливудской актрисе Деми Мур, и добавила, что ничто не красит взрослых девушек «лучше, чем стройность». Ведущая отметила, что любит «аппетитные формы» только у молодых девушек.