Водонаева жестко ответила хейтерам после публикации видео с девушкой на самокате

— У всех свои методы пропаганды. У меня — всегда агрессивные и жесткие. И к себе, и к другим. Здесь третьего не дано: ты либо следишь за здоровьем и несешь ответственность за свою жизнь и внешний вид, либо нет, — заявила Водонаева в своем Telegram-канале.