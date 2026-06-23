В леса Подмосковья — по правилам: спасатели рассказали, как не заблудиться в сезон грибов и ягод

С приходом тёплых дней в Московской области традиционно открывается сезон тихой охоты — тысячи жителей устремляются в лесные массивы за грибами и дикими ягодами. Однако вслед за радостью от встречи с природой ежегодно приходят и тревожные сводки о заблудившихся. В преддверии массовых вылазок Главное управление гражданской защиты Московской области опубликовало развёрнутые рекомендации для всех, кто планирует отправиться в лес. Спасатели настаивают: грамотная подготовка и дисциплина в лесу — это не просто совет, а залог безопасности.
Прежде чем ступить на лесную тропу, специалисты советуют уделить время планированию. Желательно заранее продумать примерный маршрут движения, оценить, сколько времени может занять прогулка, и обязательно предупредить близких о том, куда вы направляетесь, по какой дороге пойдёте и когда планируете вернуться. Эти простые действия в случае непредвиденной ситуации многократно сократят время поисков.
Особое внимание — содержимому рюкзака. Даже если поход задуман как короткий, в лесу всегда стоит иметь при себе дождевик, запас питьевой воды, небольшой перекус и лекарства, которые необходимо принимать по графику. Незаменимыми спутниками станут спички в герметичной упаковке, фонарь, нож, наручные часы, компас и громкий свисток — последний способен привлечь внимание поисковиков на значительном расстоянии. Не стоит забывать и о репеллентах от кровососущих насекомых. Отдельного упоминания заслуживает мобильный телефон: он должен быть полностью заряжен ещё до выхода из дома, а для экономии энергии лучше отключить все фоновые функции. При этом сам гаджет и портативное зарядное устройство рекомендуется упаковать в герметичный пакет или влагозащитный чехол — лесная погода переменчива, и сырость может оставить вас без связи в самый ответственный момент. Кроме того, опытные туристы советуют класть в рюкзак термоизолирующее одеяло или кусок плотной плёнки: такой нехитрый набор поможет пережить вынужденную ночёвку, если возвращение домой затянется.
Главные правила поведения в лесу спасатели формулируют кратко, но категорично. Категорически не рекомендуется срезать путь через незнакомые участки — болота, овраги и буреломы становятся основной причиной травм и приводят к потере времени и сил. Лучше держаться намеченного маршрута, даже если он кажется длиннее привычного. Также важно позаботиться о собственной заметности: одежда должна быть ярких цветов — красной, жёлтой, оранжевой. Камуфляж и тёмные тона делают человека практически невидимым среди деревьев, что серьёзно осложняет работу поисковых групп.
Если же потеряться всё-таки случилось, паниковать нельзя. В первую очередь следует немедленно позвонить в службу спасения по единому номеру 112. При разговоре с диспетчером нужно назвать как можно больше точных ориентиров: номер ближайшего квартального столба, приметный овраг, линию электропередач, реку или просеку. Крайне полезно включить на телефоне геолокацию и передать оператору свои координаты либо отправить метку через СМС или мессенджер — это позволит спасателям выйти на след максимально быстро. В ситуации, когда сеть отсутствует, стоит попробовать подняться на возвышенность или холм, где сигнал, как правило, появляется. Если же дозвониться не удаётся, самый правильный шаг — оставаться на месте, чтобы поисковая группа могла сориентироваться по вашей последней точке. Для привлечения внимания можно развести небольшой дымовой костёр, но при этом важно не уходить с выбранной позиции. Главное — помнить, что помощь обязательно придёт, если действовать без паники и по инструкции.