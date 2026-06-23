В леса Подмосковья — по правилам: спасатели рассказали, как не заблудиться в сезон грибов и ягод

Особое внимание — содержимому рюкзака. Даже если поход задуман как короткий, в лесу всегда стоит иметь при себе дождевик, запас питьевой воды, небольшой перекус и лекарства, которые необходимо принимать по графику. Незаменимыми спутниками станут спички в герметичной упаковке, фонарь, нож, наручные часы, компас и громкий свисток — последний способен привлечь внимание поисковиков на значительном расстоянии. Не стоит забывать и о репеллентах от кровососущих насекомых. Отдельного упоминания заслуживает мобильный телефон: он должен быть полностью заряжен ещё до выхода из дома, а для экономии энергии лучше отключить все фоновые функции. При этом сам гаджет и портативное зарядное устройство рекомендуется упаковать в герметичный пакет или влагозащитный чехол — лесная погода переменчива, и сырость может оставить вас без связи в самый ответственный момент. Кроме того, опытные туристы советуют класть в рюкзак термоизолирующее одеяло или кусок плотной плёнки: такой нехитрый набор поможет пережить вынужденную ночёвку, если возвращение домой затянется.