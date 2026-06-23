«Действенный инструмент в наведении порядка»: глава МВД ответил на вопрос о «штрафстане»

Уже с детства каждый должен понимать, что законопослушное поведение — это норма. Недопустимо, чтобы дети, как в области Улытау, громили сиденья на стадионе или, как в Астане, жгли парки. Министр привел пример из Атырауской области, где маленький мальчик собирал мусор после взрослых. Это поколение малышей уже понимает ценность порядка.