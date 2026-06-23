«Действенный инструмент в наведении порядка»: глава МВД ответил на вопрос о «штрафстане»

Главного полицейского страны попросили поделиться своим мнением о критике президента тех, кто называет нашу страну «штрафстаном». Он ответил, что во всем мире штрафные санкции являются действенным инструментом в наведении порядка. Однако некоторые граждане осознают, что такое «плохо», только когда им бьют по карманам.
Министр подчеркнул, что главная цель наказания — создать условия для правопорядка и безопасности граждан. От того, какие сегодня будут заложены постулаты и принципы, зависит будущее детей, внуков и будущего поколения. Будут ли они жить во взаимном уважении?
Сейчас должен пройти процесс принятия норм, который сделает общество высококультурным и нетерпимым к любым проявлениям бескультурья. Министр отметил, что штрафы выписывают не за законопослушное поведение, а за нарушение закона. Их ошибки должны стать уроком для других.
Уже с детства каждый должен понимать, что законопослушное поведение — это норма. Недопустимо, чтобы дети, как в области Улытау, громили сиденья на стадионе или, как в Астане, жгли парки. Министр привел пример из Атырауской области, где маленький мальчик собирал мусор после взрослых. Это поколение малышей уже понимает ценность порядка.
Глава казахстанской полиции призвал «жить по закону». Он отметил, что человек, живущий по закону, свободен и не боится оправдываться. Не зря говорят, что когда не знаешь, как поступить, поступи по закону.