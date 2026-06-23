Жена Павла Деревянко не согласилась участвовать в новом шоу — дело в гонорарах

Напомним, Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу в августе 2025 года, а их роман начался в 2022 году. Как позже признавался актер, будущая супруга впечатлилась одной из сцен популярного сериала с его участием и первой написала ему в соцсетях. Он ответил и так начались эти отношения. У супругов есть дети от прошлых союзов, но они смогли наладить хорошие отношения.