Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае в ДТП с экскаватором попал автобус с 24 российскими туристами

Туристический автобус с 24 российскими гражданами попал в ДТП с экскаватором в китайском городе Хуньчунь провинции Цзилинь, сообщает ТАСС со ссылкой на минтуризма Приморского края.

Источник: РБК

Туристический автобус с 24 российскими гражданами попал в ДТП с экскаватором в китайском городе Хуньчунь провинции Цзилинь, сообщает ТАСС со ссылкой на минтуризма Приморского края.

Авария произошла 22 июня, около 09:00 по местному времени (04:00 мск). Автобус следовал в Яньцзи, всего в салоне находились 33 пассажира, включая 24 туристов из России. Трое китайских пассажиров получили легкие травмы, угрозы их жизни нет. Среди россиян пострадавших нет.

В министерстве уточнили, что российские туристы прибыли в Китай в рамках безвизового режима и не пользовались услугами туроператора.

В конце января пассажирский автобус, в котором находились следовавшие из Китая туристы, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе Раздольное — Хасан.

В результате аварии погибли два человека. Минздрав уточнил, что жертвами происшествия стали водитель автобуса и женщина-пассажир.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».