В Китае в ДТП с экскаватором попал автобус с 24 российскими туристами

Туристический автобус с 24 российскими гражданами попал в ДТП с экскаватором в китайском городе Хуньчунь провинции Цзилинь, сообщает ТАСС со ссылкой на минтуризма Приморского края.
Авария произошла 22 июня, около 09:00 по местному времени (04:00 мск). Автобус следовал в Яньцзи, всего в салоне находились 33 пассажира, включая 24 туристов из России. Трое китайских пассажиров получили легкие травмы, угрозы их жизни нет. Среди россиян пострадавших нет.
В министерстве уточнили, что российские туристы прибыли в Китай в рамках безвизового режима и не пользовались услугами туроператора.
В конце января пассажирский автобус, в котором находились следовавшие из Китая туристы, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе Раздольное — Хасан.
В результате аварии погибли два человека. Минздрав уточнил, что жертвами происшествия стали водитель автобуса и женщина-пассажир.
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