В Китае в ДТП с экскаватором попал автобус с 24 российскими туристами

Авария произошла 22 июня, около 09:00 по местному времени (04:00 мск). Автобус следовал в Яньцзи, всего в салоне находились 33 пассажира, включая 24 туристов из России. Трое китайских пассажиров получили легкие травмы, угрозы их жизни нет. Среди россиян пострадавших нет.