Россиянка привезла из Таиланда опасную тропическую инфекцию

Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязнённой бактериями. Риск заболеть увеличивается после ураганов или сильных дождей, поскольку бактерии поднимаются на поверхность почвы. Бактерии могут попасть в организм с воздухом и при употреблении заражённой пищи или воды, а также после контакта с инфицированным животным.