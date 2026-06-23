В Тульской области создадут кластер топливно-энергетического комплекса

Первый в Тульской области кластер топливно-энергетического комплекса откроется на базе Новомосковского многопрофильного колледжа по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
В качестве опорных партнеров и соинвесторов нового кластера выступают ведущие промышленные и энергетические компании региона. Также в его состав войдут четыре колледжа региона как сетевые организации: техникум железнодорожного транспорта им Б. Ф. Сафонова, Донской политехнический колледж, Богородицкий политехнический колледж и Тульский колледж строительства и отраслевых технологий.
«Сегодня мы закладываем основу для 16-го по счету кластера в регионе, который откроется в следующем году. К концу 2027 года в проекте “Профессионалитет” будут задействованы 28 колледжей и порядка 80 госкорпораций, крупных предприятий и организаций Тульской области», — отметил заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.