В Советский район Красноярска официально назначили нового руководителя

Александр Яковлевич родился в 1967 году в Тасеево, окончил аграрный университет по специальности «электрификация сельского хозяйства». Работал в администрации Тасеевского района, затем возглавлял администрацию ЗАТО Зеленогорск. В 2018 году Эйдемиллер руководил краевым агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.