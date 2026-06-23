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В Советский район Красноярска официально назначили нового руководителя

Александр Эйдемиллер официально стал главой администрации Советского района Красноярска. После отставки Елены Ланиной в апреле этого года он выполнял обязанности руководителя.

Александр Эйдемиллер официально стал главой администрации Советского района Красноярска. Об этом сообщает издание gornovosti.ru.

Предыдущий руководитель Елена Ланина покинула пост в апреле 2026 года, после чего Эйдемиллер исполнял обязанности главы администрации.

Александр Яковлевич родился в 1967 году в Тасеево, окончил аграрный университет по специальности «электрификация сельского хозяйства». Работал в администрации Тасеевского района, затем возглавлял администрацию ЗАТО Зеленогорск. В 2018 году Эйдемиллер руководил краевым агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

С 2019 года он занимал должность первого заместителя главы администрации Кировского района, а спустя полтора года перешел на аналогичную позицию в Советский район.

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