Глава Липецка выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Воронеж

В районе полудня 22 июня, в День памяти и скорби, стало известно об уничтожении над Воронежем нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Александр Гусев сначала сообщил о трех пострадавших — вечером он уточнил, что в результате атаки погибли пять мирных жителей, еще несколько десятков обратились за помощью к медикам. Большую часть пациентов отпустили домой. Глава региона добавил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».