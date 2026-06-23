Ворота шлюза Городецкого гидроузла отремонтируют за 5 млн рублей

Напомним, что модернизация Городецкого гидроузла завершена уже более чем на 75%. Работы проходят на левобережной пойме Волге, в 442 км от Рыбинского гидроузла, и включают в себя реконструкцию судоходных шлюзов 15 — 16 Городецкого гидроузла, строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Полностью завершить ремонт намерены до 20 декабря 2026 года.