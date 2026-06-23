Ворота шлюза Городецкого гидроузла отремонтируют за 5 млн рублей

Около 5 млн рублей направят на ремонт рабочих ворот Городецкого гидроузла. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Заказчиком работ является Городецкий район гидротехнических сооружений и судоходства. Организация самостоятельно финансирует ремонт.
Подрядчику предстоит обеспечить антикоррозионную защиту металлоконструкций верхних рабочих ворот нижнего гидроузла. Поверхность очистят, а затем покрасят металл эпоксидной эмалью. Сметная документация пройдет соответствующую экспертизу. Начальная стоимость контракта — 5 млн рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июня, а подрядчик будет выбран 1 июля. Работы требуется выполнить до 17 сентября текущего года.
Напомним, что модернизация Городецкого гидроузла завершена уже более чем на 75%. Работы проходят на левобережной пойме Волге, в 442 км от Рыбинского гидроузла, и включают в себя реконструкцию судоходных шлюзов 15 — 16 Городецкого гидроузла, строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Полностью завершить ремонт намерены до 20 декабря 2026 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на II этап реконструкции Нижегородской станции аэрации направят 20 млрд рублей.