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Ворота шлюза Городецкого гидроузла отремонтируют за 5 млн рублей

Работы закончат до 17 сентября текущего года.

Источник: Нижегородская правда

Около 5 млн рублей направят на ремонт рабочих ворот Городецкого гидроузла. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком работ является Городецкий район гидротехнических сооружений и судоходства. Организация самостоятельно финансирует ремонт.

Подрядчику предстоит обеспечить антикоррозионную защиту металлоконструкций верхних рабочих ворот нижнего гидроузла. Поверхность очистят, а затем покрасят металл эпоксидной эмалью. Сметная документация пройдет соответствующую экспертизу. Начальная стоимость контракта — 5 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июня, а подрядчик будет выбран 1 июля. Работы требуется выполнить до 17 сентября текущего года.

Напомним, что модернизация Городецкого гидроузла завершена уже более чем на 75%. Работы проходят на левобережной пойме Волге, в 442 км от Рыбинского гидроузла, и включают в себя реконструкцию судоходных шлюзов 15 — 16 Городецкого гидроузла, строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Полностью завершить ремонт намерены до 20 декабря 2026 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на II этап реконструкции Нижегородской станции аэрации направят 20 млрд рублей.