В Монголии зафиксирован случай сибирской язвы вблизи российской границы

В Монголии подтверждён случай заражения человека сибирской язвой в сомоне Тэс аймака Увс, который граничит с российской Республикой Тыва. Заболевание выявили у местного жителя, который, предположительно, заразился при контакте с овцой, павшей по неизвестным причинам. Диагноз подтверждён ПЦР-исследованием 21 июня, пациент госпитализирован в многопрофильную больницу аймака.
Совместная группа специалистов Национального центра зоонозных инфекций и ветеринарной службы проводит дезинфекцию в очаге, эпидемиологический надзор и мероприятия по ограничению распространения инфекции. Как отмечает ведомство, случаи сибирской язвы в аймаке Увс регистрируются с 2004 года, при этом шесть из них приходятся именно на сомон Тэс.
Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, риска эпидемического распространения нет. В пунктах пропуска на границе с Монголией усилен санитарно-карантинный контроль, действует система «Периметр». Заболевание не передаётся от человека к человеку. Ведомство напоминает, что сибирская язва — смертельно опасная инфекция, возбудитель которой в споровой форме может сохраняться в почве много лет.
В 2025 году в России было зарегистрировано две вспышки сибирской язвы среди животных — в Нижегородской области и Красноярском крае, однако случаев заражения людей удалось избежать благодаря своевременным санитарно-противоэпидемическим мероприятиям. В прошлом году от сибирской язвы вакцинировали 41 967 человек, что составило 95,5% от плана. Власти призывают граждан не приобретать мясо на стихийных рынках и при подозрении на симптомы инфекции немедленно обращаться к врачам.