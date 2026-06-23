В Монголии зафиксирован случай сибирской язвы вблизи российской границы

В 2025 году в России было зарегистрировано две вспышки сибирской язвы среди животных — в Нижегородской области и Красноярском крае, однако случаев заражения людей удалось избежать благодаря своевременным санитарно-противоэпидемическим мероприятиям. В прошлом году от сибирской язвы вакцинировали 41 967 человек, что составило 95,5% от плана. Власти призывают граждан не приобретать мясо на стихийных рынках и при подозрении на симптомы инфекции немедленно обращаться к врачам.