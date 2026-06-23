В Туве проверят все детские лагеря после нападения на детей в «Орлёнке»

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что руководство детского лагеря «Орлёнок», где мужчина напал на детей, допустило серьёзные ошибки. Контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.