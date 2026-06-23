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В Туве проверят все детские лагеря после нападения на детей в «Орлёнке»

По словам главы Тувы, в лагере допустили серьёзные ошибки в безопасности.

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что руководство детского лагеря «Орлёнок», где мужчина напал на детей, допустило серьёзные ошибки. Контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

«Случившееся шокировало всю республику. Правовая оценка действий задержанного будет максимально жёсткой. Мы не имеем права доверять безопасность детей безответственным людям», — написал Ховалыг.

Он поручил провести внеплановые проверки всех детских лагерей Тувы, усилить охрану периметра, восстановить видеонаблюдение и тревожные кнопки, укомплектовать ночные смены и организовать патрулирование полиции. Ситуация на личном контроле главы региона.

Напомним, ночью 21 июня пьяный мужчина проник в лагерь «Орлёнок» на озере Чагытай и с палкой в руках избил 14 детей. Злоумышленника обезвредили сотрудники лагеря, возбуждено уголовное дело. С детьми работают психологи.