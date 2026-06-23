Полчища саранчи захватили дороги и дома в двух российских регионах

Очевидцы делятся кадрами, на которых видно, что перемещаться по дворам и тротуарам практически невозможно — саранча покрывает землю сплошным слоем, и люди вынуждены ступать прямо по шевелящейся массе. Местное население бьёт тревогу: фермеры опасаются, что нашествие может полностью лишить их посевов, а огородники переживают за свои посадки, которые вредители уничтожают за считанные часы.