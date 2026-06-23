Полчища саранчи захватили дороги и дома в двух российских регионах

Южные регионы России столкнулись с масштабной атакой сельскохозяйственных вредителей. По данным телеграм-канала SHOT, полчища саранчи уже нанесли серьёзный урон инфраструктуре и ставят под вопрос сохранность будущего урожая в двух регионах.
В Калмыкии насекомые оккупировали обширные территории общей площадью 343 тысячи гектаров. Власти шести районов республики объявили особый режим работы из-за угрозы распространения вредителей. Сейчас все силы брошены на истребление личинок, для чего привлечено 5 единиц авиатехники, которые обрабатывают поля с воздуха.
Тем временем фронт бедствия сместился и на соседнюю Ростовскую область. Местные жители обнаружили саранчу сразу в нескольких населённых пунктах, включая Гуково, Красный Луч, Зверево, Белую Калитву и Красный Сулин. На улицах этих городов скопления насекомых превратились в настоящий живой ковёр, закрывающий асфальт, фасады зданий и придомовые участки.
В Белокалитвинском районе специалисты зафиксировали очаг заражения на участке площадью 1 гектар. По информации местных властей, именно эту зону планируют обработать химикатами в ближайшие сутки, чтобы предотвратить дальнейшее расползание вредителей на соседние угодья.
Очевидцы делятся кадрами, на которых видно, что перемещаться по дворам и тротуарам практически невозможно — саранча покрывает землю сплошным слоем, и люди вынуждены ступать прямо по шевелящейся массе. Местное население бьёт тревогу: фермеры опасаются, что нашествие может полностью лишить их посевов, а огородники переживают за свои посадки, которые вредители уничтожают за считанные часы.
Ситуация остаётся напряжённой: пока обработки идут точечно, а насекомые продолжают распространяться, захватывая всё новые районы. Власти обоих регионов обещают усилить меры борьбы, но точные сроки полной ликвидации угрозы пока не называются.
Не саранча: специалисты идентифицировали насекомых в Донбассе.
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