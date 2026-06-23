Чем удивит челябинский «Атомный выпускной — 2026»

Также выпускников будут ждать 13 интерактивных площадок от партнеров мероприятия. Здесь можно будет сыграть в караоке-квиз и сдать «ЕГЭ по аниме», продегустировать кофе, записать послание в капсулу времени для себя в будущем, принять участие в мастер-классах по созданию шоперов и сувениров своими руками.