Чем удивит челябинский «Атомный выпускной — 2026»

Уже совсем скоро в парке Гагарина пройдет «Атомный выпускной», где вчерашние школьники отметят окончание учебы. Праздник начнется в парке Гагарина в пятницу, 26 июня, и продлится до самого утра следующего дня, сообщают организаторы.
Хедлайнерами выпускного станут Миа Бойка и Оксана Почепа, известная под сценическим именем Акула. Первая стала звездой эпохи TikTok, вторая — одним из символов российской поп-музыки начала 2000-х. Они исполнят на одной сцене хиты разных поколений. Кроме них также выступит инди-группа Fonetica.
На выпускном будут работать три тематические сцены:
• «Реактор» (здесь выступят хедлайнеры);
• «Атом» (тут споют кавер-группы и будут интерактивы от ведущего);
• «Заря’д» (на этой площадке пройдут церемония открытия, DJ-сеты, караоке-квиз и встреча рассвета).
Также выпускников будут ждать 13 интерактивных площадок от партнеров мероприятия. Здесь можно будет сыграть в караоке-квиз и сдать «ЕГЭ по аниме», продегустировать кофе, записать послание в капсулу времени для себя в будущем, принять участие в мастер-классах по созданию шоперов и сувениров своими руками.
На площадках от челябинских вузов будущие абитуриенты смогут узнать об образовательных программах, получить консультацию по поступлению и пообщаться в неформальной атмосфере со студентами и преподавателями.
Завершится праздник традиционной встречей рассвета, которая станет символическим финалом школьной жизни и началом нового этапа для нескольких тысяч выпускников.