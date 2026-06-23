В Красноярске назвали лучшего школьного и детсадовского кулинаров

В краевом центре состоялся первый городской профессиональный конкурс «Лучший работник столовой». Победителей выбирали в двух номинациях: «Лучший работник столовой школы» и «Лучший работник столовой детского сада». Всего на конкурс поступило более 20 заявок. Свои профессиональные навыки повара образовательных учреждений демонстрировали на протяжении почти двух месяцев. Участники конкурса не только рассказывали о себе, но и отвечали на вопросы экспертов о технологии приготовления блюд, требованиях к качеству, хранению продуктов и санитарно-эпидемиологических нормах. Главным испытанием для участников стало приготовление блюд по стандартам меню школьных и детсадовских столовых. Оценка конкурсантов производилась не только с точки зрения их кулинарных навыков, но и оригинальности подачи, качества сервировки, а также неукоснительного соблюдения санитарных норм. Задачи конкурса: определение и поощрение наиболее квалифицированных специалистов, популяризация успешных практик, а также внедрение актуальных методик для обеспечения высокого качества и сбалансированности питания. Кроме того, мероприятие направлено на привлечение новых сотрудников в столовые образовательных организаций. В номинации «Лучший работник столовой детского сада» победу одержала Виктория Ярушева, шеф-повар школьного структурного подразделения № 133. Ее профессиональный стаж в качестве повара насчитывает свыше десяти лет. Звание лучшего работника школьной столовой присуждено Татьяне Гречишкиной, руководителю пищеблока школы № 156. Она посвятила кулинарному делу более 20 лет своей жизни. Мы уделяем огромное внимание качеству питания детей. Ежегодно город инвестирует в модернизацию пищеблоков и установку нового оборудования. Наши столовые преображаются, меню пополняется новыми блюдами. Всё это делается для того, чтобы дети питались в комфортных условиях, а еда была не только полезной, но и вкусной", — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова. Победителям вручили дипломы и премии в размере 150 тысяч рублей. Лауреатов конкурса наградили почетными грамотами. Конкурс станет ежегодным.