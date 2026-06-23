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Первая в 2026 году хабаровская выпускница набрала 200 баллов на ЕГЭ

Наивысшие результаты по физике и русскому языку получила Елизавета Пенюгина из Совгавани.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ученица из Советской Гавани первая в Хабаровском крае получила наивысшие результаты сразу по двум предметам ЕГЭ в 2026 году. Елизавета Пенюгина набрала 100 баллов и по физике, и по русскому языку. Кроме учебы, выпускница активно принимает участие в олимпиадах и соревнованиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Елизавета в составе сборной края побывала в «Сириусе», «Артеке» и «Океане», за ее плечами множество побед в олимпиадах.

— Она, бесспорно, установила высокую планку для всего региона. Поздравляю от всего сердца! Отдельно хочу сказать спасибо её педагогам и родителям. Этот успех — ваша общая заслуга, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Кроме Елизаветы высший балл по физике набрали еще четверо выпускников: трое учеников из Хабаровска — Роман Владович, Дарья Баландюк и Тимур Гилимзянов — и один из Николаевска-на-Амуре — Владимир Зволимбовский.

— Дорогие выпускники, вы — наше будущее. Пусть этот успех станет стартовой площадкой для вашей большой мечты, — отметил глава краевого правительства.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что три ученика Хабаровского края набрали по 100 баллов на ЕГЭ по математике. Вместе с ними наивысшие результаты в регионе получили 24 выпускника.