Первая в 2026 году хабаровская выпускница набрала 200 баллов на ЕГЭ

Ученица из Советской Гавани первая в Хабаровском крае получила наивысшие результаты сразу по двум предметам ЕГЭ в 2026 году. Елизавета Пенюгина набрала 100 баллов и по физике, и по русскому языку. Кроме учебы, выпускница активно принимает участие в олимпиадах и соревнованиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».