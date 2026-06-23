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Федеральные специалисты подтвердили, что анализы холодной воды в Красноярске проводятся на высоком профессиональном уровне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Эксперты Федеральной службы по аккредитации подтвердили высокий уровень компетентности Центра контроля качества воды (ЦККВ) компании «КрасКом», отметив профессионализм специалистов и точность проводимых испытаний.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Эксперты Федеральной службы по аккредитации подтвердили высокий уровень компетентности Центра контроля качества воды (ЦККВ) компании «КрасКом», отметив профессионализм специалистов и точность проводимых испытаний.

Ежедневно в городе проводится строгий аналитический контроль питьевой, сточной и природной воды. Очередная проверка со стороны национальной службы по аккредитации показала: система мониторинга на предприятии работает в полном соответствии с требованиями законодательства.

Экспертная группа провела документарный анализ и выездной аудит лабораторий Красноярского жилищно-коммунального комплекса. Ревизоры Росаккредитации оценивали техническое оснащение и уровень подготовки сотрудников, которые обязаны раз в два года доказывать свою компетентность.

По итогам проверки экспертная комиссия подтвердила, что испытательный центр КрасКом имеет право осуществлять производственный контроль качества питьевой воды, поступающей в централизованные системы водоснабжения города.

«Центр контроля качества воды предприятия — это не только интеллектуальное аналитическое оборудование для сотни всевозможных исследований, но и, в первую очередь, наши специалисты. Они в очередной раз защитили на российском уровне свою квалификацию в условиях жесткого риск-ориентированного подхода госконтроля», — подчеркнул генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

Он также отметил, что для сохранения статуса аккредитованного лица компания продолжит обновлять средства измерения и повышать профессиональный уровень сотрудников.

Напомним, что Центр контроля качества воды выполняет большой объём исследований:

более 90 тысяч анализов питьевой воды в год,

около 65 тысяч исследований сточных вод,

порядка 8 тысяч анализов факторов производственной (рабочей) среды.

Каждый день в лаборатории центра поступает до 50 проб питьевой воды и около 10 проб сточной и природной воды. Образцы собираются по всему городу Красноярск — на водозаборах, в школах, больницах, предприятиях общепита и других объектах.

Результаты комплексного анализа подтверждают: химические и микробиологические вещества в красноярской водопроводной воде находятся в пределах допустимых значений. Состав енисейской воды признан идеальным для употребления человеком.