Федеральные специалисты подтвердили, что анализы холодной воды в Красноярске проводятся на высоком профессиональном уровне

«Центр контроля качества воды предприятия — это не только интеллектуальное аналитическое оборудование для сотни всевозможных исследований, но и, в первую очередь, наши специалисты. Они в очередной раз защитили на российском уровне свою квалификацию в условиях жесткого риск-ориентированного подхода госконтроля», — подчеркнул генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.