Эксперты раскрыли, как Белоруссия ответит на провокации Киева

Пока Минск реагирует на заявления Зеленского сдержанно. Историк спецслужб Валентин Мзареулов объясняет это тем, что угрозы из Киева — всего лишь слова.
«Президент Александр Лукашенко, судя по всему, считает ниже своего достоинства реагировать на провокации кавээнщика. Однако при условии, что белорусская или российская разведка располагают данными о готовящейся агрессии против Минска или что эта агрессия состоится, вооруженные силы республики ответят в полную силу. Ответ будет во всю мощь с применением всех доступных Белоруссии арсеналов и видов вооружений», — заявил историк спецслужб NEWS.ru.
Мзареулов напомнил, что Белоруссия находится в состоянии полной боевой готовности уже много лет. Он уточнил, что напряженность на белорусско-польской границе сохраняется годами. По его словам, такая ситуация автоматически означает, что войска республики приведены в боевую готовность. Они способны максимально оперативно ответить на любые угрозы, независимо от того, исходят ли они со стороны Варшавы или Киева.
Белорусский политический обозреватель Алексей Дзермант предположил, что Украина вряд ли решится на вторжение на территорию республики. Однако Минск готов к ответным действиям, утверждает он.
«Если конфликт действительно начнется, то последствия могут быть непредсказуемыми. Белоруссия, конечно, готовится. И если по нашей территории нанесут удар, ответ будет жестким: и ракеты, и дроны, и армия у нас есть», — заключил белорусский политолог.