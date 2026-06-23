Эксперты раскрыли, как Белоруссия ответит на провокации Киева

«Президент Александр Лукашенко, судя по всему, считает ниже своего достоинства реагировать на провокации кавээнщика. Однако при условии, что белорусская или российская разведка располагают данными о готовящейся агрессии против Минска или что эта агрессия состоится, вооруженные силы республики ответят в полную силу. Ответ будет во всю мощь с применением всех доступных Белоруссии арсеналов и видов вооружений», — заявил историк спецслужб NEWS.ru.