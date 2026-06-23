Казанцы снова попросили мэрию сменить часовой пояс

Очередное обращение с просьбой перевести время на два часа вперёд поступило в чат мэрии. Однако в администрации города ответили, что не могут повлиять на ситуацию: «В отдельно взятом городе часовой пояс не меняют, предложение можно направить региональным структурам». Этот вопрос уже не раз поднимался в социальных сетях. В апреле депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин предлагал провести референдум по переходу на время «плюс два», ссылаясь на опыт соседних регионов. Однако дальше обсуждений дело пока не пошло. Власти традиционно считают, что смена пояса нарушит деловые контакты с Москвой и потребует перестройки всей логистики. Жители же продолжают напоминать о проблеме каждое лето, когда белые ночи вновь напоминают о себе.