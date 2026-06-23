Казанцы снова попросили мэрию сменить часовой пояс

Жители столицы Татарстана вновь вернулись к обсуждению несоответствия московского времени реальному световому дню. Поводом для очередной дискуссии стал пост девушки из Казахстана, которая удивилась, что в конце июня солнце в Казани встаёт в половине третьего ночи. «Знаменитые казанские белые ночи», — прокомментировала одна из пользовательниц. Многие горожане признались, что с наступлением рассвета уснуть становится практически невозможно, а зимой, напротив, трудно просыпаться в полной темноте.
Очередное обращение с просьбой перевести время на два часа вперёд поступило в чат мэрии. Однако в администрации города ответили, что не могут повлиять на ситуацию: «В отдельно взятом городе часовой пояс не меняют, предложение можно направить региональным структурам». Этот вопрос уже не раз поднимался в социальных сетях. В апреле депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин предлагал провести референдум по переходу на время «плюс два», ссылаясь на опыт соседних регионов. Однако дальше обсуждений дело пока не пошло. Власти традиционно считают, что смена пояса нарушит деловые контакты с Москвой и потребует перестройки всей логистики. Жители же продолжают напоминать о проблеме каждое лето, когда белые ночи вновь напоминают о себе.