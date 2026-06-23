Роспотребнадзор сообщил о завозном случае мелиоидоза в России

Инкубационный период — от одного до 21 дня, но может длиться и годами. Симптомы включают высокую температуру, боли в мышцах и груди, кашель с гнойной и кровянистой мокротой, диарею и абсцессы. Эндемичные регионы — Таиланд, Вьетнам, Индия, Китай, Австралия, Мальдивы и другие популярные у туристов страны. В Россию инфекция завозилась дважды — из Таиланда, в 2017 и 2024 годах.