Роспотребнадзор сообщил о завозном случае мелиоидоза в России

В России у туристки, вернувшейся из Таиланда, подтвердили заражение мелиоидозом — опасной тропической инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По информации ведомства, состояние россиянки оценивается как тяжелое, в настоящее время она находится в больнице. Известно, что во время пребывания в Таиланде женщина посещала экскурсии, в том числе побывала на ферме со слонами.
Мелиоидоз — особо опасная тропическая инфекция, вызываемая бактерией Burkholderia pseudomallei, обитающей в почве эндемичных стран. Заражение происходит через контакт с загрязненной землей, вдыхание пыли, употребление зараженной воды или пищи, в редких случаях — от больных животных. Наиболее уязвимы к инфекции люди старше 45 лет и с хроническими заболеваниями (диабет, болезни легких, печени, почек).
Инкубационный период — от одного до 21 дня, но может длиться и годами. Симптомы включают высокую температуру, боли в мышцах и груди, кашель с гнойной и кровянистой мокротой, диарею и абсцессы. Эндемичные регионы — Таиланд, Вьетнам, Индия, Китай, Австралия, Мальдивы и другие популярные у туристов страны. В Россию инфекция завозилась дважды — из Таиланда, в 2017 и 2024 годах.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при поездках в эндемичные регионы — страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании необходимо строго соблюдать меры профилактики. Для контроля над распространением инфекции ведомство разработало высокочувствительную тест-систему диагностики мелиоидоза, а на пунктах пропуска через границу продолжает действовать система «Периметр», которая в режиме реального времени отслеживает эпидемиологические риски.
Как напомнили в Роспотребнадзоре, планируя путешествие за границу, туристам необходимо заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в выбранной стране. В эндемичных регионах рекомендуется носить закрытую обувь, не ходить босиком, избегать купания в пресных водоемах, воздерживаться от поездок в зоны возможных наводнений и исключить любой контакт с животными.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на территории России отсутствует риск распространения лихорадки денге, однако периодически регистрируются завозные случаи заболевания. Ведомство заявило, что взяло под контроль сообщения о вспышке этого заболевания на Шри-Ланке. По данным Роспотребнадзора на 20 июня, с начала года там зарегистрировали более 44 тыс. случаев лихорадки денге и 28 летальных исходов. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо.
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