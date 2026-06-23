Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор сообщил о завозном случае мелиоидоза в России

В России у туристки, вернувшейся из Таиланда, подтвердили заражение мелиоидозом — опасной тропической инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Источник: РБК

В России у туристки, вернувшейся из Таиланда, подтвердили заражение мелиоидозом — опасной тропической инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации ведомства, состояние россиянки оценивается как тяжелое, в настоящее время она находится в больнице. Известно, что во время пребывания в Таиланде женщина посещала экскурсии, в том числе побывала на ферме со слонами.

Мелиоидоз — особо опасная тропическая инфекция, вызываемая бактерией Burkholderia pseudomallei, обитающей в почве эндемичных стран. Заражение происходит через контакт с загрязненной землей, вдыхание пыли, употребление зараженной воды или пищи, в редких случаях — от больных животных. Наиболее уязвимы к инфекции люди старше 45 лет и с хроническими заболеваниями (диабет, болезни легких, печени, почек).

Инкубационный период — от одного до 21 дня, но может длиться и годами. Симптомы включают высокую температуру, боли в мышцах и груди, кашель с гнойной и кровянистой мокротой, диарею и абсцессы. Эндемичные регионы — Таиланд, Вьетнам, Индия, Китай, Австралия, Мальдивы и другие популярные у туристов страны. В Россию инфекция завозилась дважды — из Таиланда, в 2017 и 2024 годах.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при поездках в эндемичные регионы — страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании необходимо строго соблюдать меры профилактики. Для контроля над распространением инфекции ведомство разработало высокочувствительную тест-систему диагностики мелиоидоза, а на пунктах пропуска через границу продолжает действовать система «Периметр», которая в режиме реального времени отслеживает эпидемиологические риски.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, планируя путешествие за границу, туристам необходимо заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в выбранной стране. В эндемичных регионах рекомендуется носить закрытую обувь, не ходить босиком, избегать купания в пресных водоемах, воздерживаться от поездок в зоны возможных наводнений и исключить любой контакт с животными.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на территории России отсутствует риск распространения лихорадки денге, однако периодически регистрируются завозные случаи заболевания. Ведомство заявило, что взяло под контроль сообщения о вспышке этого заболевания на Шри-Ланке. По данным Роспотребнадзора на 20 июня, с начала года там зарегистрировали более 44 тыс. случаев лихорадки денге и 28 летальных исходов. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше