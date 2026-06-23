Сборная Франции обыграла Ирак и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Франции одержала победу над командой Ирака со счетом 3:0 в прерванном из-за плохой погоды матче чемпионата мира по футболу — 2026.
Игра проходила 23 июня в Филадельфии. Голы забили Килиан Мбаппе на 14-й и 54-й минутах, а также Усман Дембеле на 66-й минуте. Благодаря этому Франции удалось набрать шесть очков и досрочно выйти в 1/16 финала.
Матч впервые в турнире прервали из-за плохой погоды. Во время перерыва объявили штормовое предупреждение из-за проливного дождя и молний, зрителей призвали покинуть трибуны. Второй тайм начался спустя два часа.
В этот же день на стадионе Levi’s в Калифорнии завершился очередной матч группы J второго тура чемпионата мира по футболу-2026. Игра прошла между сборными Иордании и Алжира — последняя одержала победу со счетом 2:1.
Ранее немецкая сборная одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в Торонто на стадионе BMO Field закончилась со счетом 2:1. Немецкая сборная одержала уже 11-ю победу подряд.