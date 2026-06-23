Хабаровчане наполняют «Коробку храбрости» для детей, борющихся с онкологией

Городской молодежный центр вновь «открыл» для маленьких пациентов онкологического отделения Детской краевой больницы им. А. К. Пиотровича «Коробку храбрости». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рамках всероссийской акции центр проводит акцию «Подарки с любовью».
Коробка постоянно пополняется тем, что позволяет детям не чувствовать себя забытыми, помогает скоротать время в стенах больничных палат и дарит только положительные эмоции.
— Хабаровчане всегда очень активно присоединяются к нашей акции. Участвуют жители города, общественники, студенты и школьники, коллективы учреждений и организаций, и «коробка храбрости» наполняется очень быстро, — поделилась главный специалист по работе с молодежью МАУ «Городской молодежный центр» Анна Гущина.
Чаще всего горожане приносят развивающие игры, наборы для творчества, мягкие игрушки, которые становятся друзьями для пациентов клиники.
В настоящий момент к акции присоединились уже более тысячи хабаровчан.
— Эти игрушки — не просто вещи. Это живые знаки внимания, которыми мы говорим детям: «Вы не одни, мы с вами». Мы восхищаемся их невероятной стойкостью, силой духа и смелостью. И верим, что даже такой маленький сюрприз способен подарить улыбку, зарядить позитивом и, без преувеличения, ускорить выздоровление. Ведь хорошее настроение лечит не хуже лекарств, — добавила Анна Гущина.
Присоединиться к акции можно в подростково-молодежном клубе «Вектор» по адресу: ул. Фрунзе, 60.