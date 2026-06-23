Хабаровчане наполняют «Коробку храбрости» для детей, борющихся с онкологией

— Эти игрушки — не просто вещи. Это живые знаки внимания, которыми мы говорим детям: «Вы не одни, мы с вами». Мы восхищаемся их невероятной стойкостью, силой духа и смелостью. И верим, что даже такой маленький сюрприз способен подарить улыбку, зарядить позитивом и, без преувеличения, ускорить выздоровление. Ведь хорошее настроение лечит не хуже лекарств, — добавила Анна Гущина.