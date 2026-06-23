В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки погиб один человек, пятеро ранены

Согласно данным регионального оперативного штаба, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Шебекинском округе — четыре человека. В городе Шебекино при детонации беспилотника на территории предприятия ранен мирный житель. Он лечится дома. Еще один человек пострадал при атаке дрона на коммерческий объект. Ему назначили амбулаторное лечение. В селе Белянка в результате удара БПЛА по автомобилю ранены двое. Оба находятся в медицинских учреждениях Белгорода, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.