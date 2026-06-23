Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки погиб один человек, пятеро ранены

За прошедшие сутки ВСУ произвели 58 атак на территорию Белгородской области. Обстрелам подверглись девять муниципалитетов. В итоге один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки ВСУ произвели 58 атак на территорию Белгородской области. Обстрелам подверглись девять муниципалитетов. В итоге один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Уточняется, что ВСУ совершили пять обстрелов с применением авиационных и артиллерийских средств, а также шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Силами противовоздушной обороны и привлеченными подразделениями ликвидировано 98 БПЛА.

Мирный житель получил смертельные ранения на участке автодороги «Красная Яруга — Вязовое» в Краснояружском округе.

Согласно данным регионального оперативного штаба, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Шебекинском округе — четыре человека. В городе Шебекино при детонации беспилотника на территории предприятия ранен мирный житель. Он лечится дома. Еще один человек пострадал при атаке дрона на коммерческий объект. Ему назначили амбулаторное лечение. В селе Белянка в результате удара БПЛА по автомобилю ранены двое. Оба находятся в медицинских учреждениях Белгорода, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Также в городе Грайвороне Грайворонского округа вследствие детонации FPV-дрона пострадала мирная жительница. Ее направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

По данным господина Шуваева, сутками ранее при ударах ВСУ в Белгородской области пострадал один человек.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше