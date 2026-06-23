Под Янтарной мануфактурой в Калининграде обнаружили фрагменты построек XVII века (фото)

В Калининграде на территории Янтарной мануфактуры (ул. Портовая, дом 3) проводятся археологические работы, подробности которых раскрыли в Музее Мирового океана.
В ходе исследования специалистам удалось обнаружить фрагменты фундаментов и кладок разных эпох — от XVII до XIX века.
«Раскопки проводились в рамках проектирования приспособления исторического здания к современному использованию. И хотя работы носят предварительный характер, первые находки уже позволяют восстановить архитектурную историю этого района старого города, — рассказали в музее. — Так, специалисты сделали два разведочных шурфа на углу современных построек. В одном из них вскрылись конструкции более раннего периода — до того, как на этом месте появилась мануфактура».
Как отметили археологи, нижняя часть кладки датируется предположительно серединой XVII века. Верхний слой относится уже к XIX веку и, скорее всего, был разобран при строительстве корпуса мануфактуры. Территория мануфактуры осваивалась поэтапно: одни сооружения разбирали, на их месте возводили другие. На исследуемом участке найдены как минимум пять-шесть строительных периодов.
«Особенность этого участка — сложные пойменные грунты у реки Преголи, — продолжили представители музея. — Как пояснили археологи, строить здесь на естественном основании было невозможно: “грунт уплывёт и развалится”. Поэтому все здания возводили на искусственных основаниях — либо на деревянных плотах, либо на сваях. Исследованный фундамент держится устойчиво именно благодаря глубоко забитым сваям, в отличие от соседних построек на плотах, которые уже дали трещины».
Во время раскопок на исследуемом участке были обнаружены и индивидуальные находки: медная монета с вензелем курфюрста Бранденбурга Георга Вильгельма, старинные латунные пуговицы, керамика, а также мелкие образцы янтаря со спилами. Главная ценность археологических исследований, по мнению учёных, — в возможности проследить, как менялась застройка на протяжении столетий.
«Мы не исключаем возможность сохранения и экспонирования обнаруженных конструкций, если они представляют историческую ценность, — отметила заведующая отделом капитального строительства Музея Мирового океана Юлия Осинцева. — Однако окончательное решение будет принято после завершения всех исследовательских работ и экспертизы проектной документации, которая запланирована на осень текущего года. Сейчас мы находимся на стадии разработки проекта приспособления Янтарной мануфактуры к современному использованию, включая реставрацию и восстановление мансардного этажа».
Отметим, что недалеко от Янтарной мануфактуры, на пересечении Ленинского проспекта, предположительно жили родители Канта, поэтому обнаруженные фундаменты могут иметь прямое отношение к той самой городской застройке, которую философ знал с детства.
Отмечается, что археологические работы будут продолжаться и во время реализации проекта по реставрации самой Янтарной мануфактуры. А после археологических изысканий начнётся усиление фундаментов, замена кровли, восстановление мансардного этажа и реставрация фасадов. Работы планируется закончить в 2028 году.