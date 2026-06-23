Под Янтарной мануфактурой в Калининграде обнаружили фрагменты построек XVII века (фото)

«Раскопки проводились в рамках проектирования приспособления исторического здания к современному использованию. И хотя работы носят предварительный характер, первые находки уже позволяют восстановить архитектурную историю этого района старого города, — рассказали в музее. — Так, специалисты сделали два разведочных шурфа на углу современных построек. В одном из них вскрылись конструкции более раннего периода — до того, как на этом месте появилась мануфактура».