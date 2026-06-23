Утром 23 июня в Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности

Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром 23 июня. Об этом сообщает управление МЧС.
Угроза сохранялась в течение ночи и утром. Оповещение о снятии опасности поступило в 6:46.
Добавим, в ночь на 23 июня в Ростовской области уничтожили более десятка БПЛА. Воздушную атаку отразили в Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево Курганском и Неклиновском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.
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