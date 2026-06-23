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Парад семьи пройдет в Хабаровске в День семьи, любви и верности

8 июля отмечается один из самых теплых и светлых праздников — День семьи, любви и верности. В этот день в Хабаровске пройдет парад семьи, а его духовной кульминацией станет Крестный ход. Жителей ждет шествие от храма святителя Иннокентия Иркутского до Сквера Семьи, торжественный молебен у памятника святым Петру и Февронии — небесным покровителям супружества. Сбор.

8 июля отмечается один из самых теплых и светлых праздников — День семьи, любви и верности. В этот день в Хабаровске пройдет парад семьи, а его духовной кульминацией станет Крестный ход. Жителей ждет шествие от храма святителя Иннокентия Иркутского до Сквера Семьи, торжественный молебен у памятника святым Петру и Февронии — небесным покровителям супружества. Сбор участников у храма святителя Иннокентия Иркутского намечен на 19:00.