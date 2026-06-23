Танцевальный ретро-вечер пройдет в пятницу в комсомольском парке Судостроителей

В парке Судостроителей снова будут проводить танцевальные ретро-вечера. Первый намечен на эту пятницу, 26 июня. Мероприятие пройдет на танцплощадке со стороны Аллеи Труда. Для гостей будут выступать артисты. Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 17:00.