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Танцевальный ретро-вечер пройдет в пятницу в комсомольском парке Судостроителей

В парке Судостроителей снова будут проводить танцевальные ретро-вечера. Первый намечен на эту пятницу, 26 июня. Мероприятие пройдет на танцплощадке со стороны Аллеи Труда. Для гостей будут выступать артисты. Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 17:00.

В парке Судостроителей снова будут проводить танцевальные ретро-вечера. Первый намечен на эту пятницу, 26 июня. Мероприятие пройдет на танцплощадке со стороны Аллеи Труда. Для гостей будут выступать артисты. Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 17:00.