Во Владимире состоялся фестиваль русской кухни

Особого внимания гостей заслужили товары от владимирских фермеров: ремесленные сыры, мед, колбасы и мясные деликатесы, большой ассортимент натуральных сладостей. Кроме того, дети могли принять участие в многочисленных веселых и познавательных активностях, в мастер-классах по приготовлению аромасаше и лимонадов, нанести аквагрим, а в финале праздника выйти на сцену фестиваля в ходе большого шоу.