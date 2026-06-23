Во Владимире состоялся фестиваль русской кухни

Фестиваль русской кухни «Владимирская трапеза» прошел 12 июня во Владимире по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.
В ходе мероприятия гости смогли стать участниками интерактивной развлекательной программы и попытать удачу в розыгрыше кухонной техники от Национальной ассоциации кулинаров России. На летней площадке гастромаркета «Рынок на Студеной» шесть известных ресторанов из Владимира и Суздаля предложили гостям русские блюда и напитки: суворовские щи, пироги из печи, владимирские калачи, суздальский сузвар.
Особого внимания гостей заслужили товары от владимирских фермеров: ремесленные сыры, мед, колбасы и мясные деликатесы, большой ассортимент натуральных сладостей. Кроме того, дети могли принять участие в многочисленных веселых и познавательных активностях, в мастер-классах по приготовлению аромасаше и лимонадов, нанести аквагрим, а в финале праздника выйти на сцену фестиваля в ходе большого шоу.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.